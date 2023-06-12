«Тогда я был другим игроком». Джимми Батлер — о своей игре в пятом матче финала 2020 года

Лидера «Майами Хит» Джимми Батлера попросили сравнить пятый матч финала НБА 2020 года с «Лос-Анджелес Лейкерс» в преддверии пятой встречи противостояния с «Денвер Наггетс».

Тогда Батлер оформил трипл-дабл: 35 очков, 12 подборов и 11 передач, «Хит» победили со счётом 111:108 и сделали счёт в серии 2-3.

«Абсолютно не вспоминаю то время. Тогда я был другим игроком, команда была совсем другой. Я даже не думаю об этом. Сейчас у нас другие ребята в команде. Игра сама будет диктовать развитие событий. Но я, честно говоря, не думаю о 2020, 2021 годах, ни о чём таком. Мы находимся в текущем моменте, и я должен показать лучшую версию себя сейчас», — приводит слова Батлера Fadeaway World.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в 21 матче, набирая в среднем 27,2 очка, 6,6 подбора и 5,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,6, трёхочковых — 35,6.