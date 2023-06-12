Александр Щербенёв высказался о сборах в национальной команде
Поделиться
Разыгрывающий сборной России и «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался по поводу сборов, которые провела команда в июне.
«Сбор прошёл очень продуктивно. Хорошо, что есть возможность тренироваться и играть товарищеские матчи. А ещё приятно видеть достаточно много болельщиков на трибунах и слышать их поддержку, радовать их победами. С каждым сбором всё больше растём как команда, как коллектив в целом, особенно если учитывать, что у нас очень молодой состав.
Это несёт большую пользу для каждого как в индивидуальном, так и в командном плане. Уверен, с каждым сбором будем прибавлять от игры к игре», — приводит слова Щербенёва пресс-служба Российской федерации баскетбола.
Комментарии
- 12 июня 2023
-
16:42
-
16:21
-
16:05
-
15:57
-
15:54
-
15:46
-
14:47
-
14:30
-
14:19
-
13:36
-
13:06
-
12:31
-
12:26
-
12:12
-
12:08
-
11:39
-
10:58
-
10:39
-
10:30
-
09:56
-
09:42
-
09:31
-
08:47
-
06:45
-
06:34
-
01:03
-
00:39
- 11 июня 2023
-
23:51
-
23:12
-
21:31
-
20:18
-
18:48
-
18:38
-
18:21
-
18:18
Партнерский контент