Александр Щербенёв высказался о сборах в национальной команде

Разыгрывающий сборной России и «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался по поводу сборов, которые провела команда в июне.

«Сбор прошёл очень продуктивно. Хорошо, что есть возможность тренироваться и играть товарищеские матчи. А ещё приятно видеть достаточно много болельщиков на трибунах и слышать их поддержку, радовать их победами. С каждым сбором всё больше растём как команда, как коллектив в целом, особенно если учитывать, что у нас очень молодой состав.

Это несёт большую пользу для каждого как в индивидуальном, так и в командном плане. Уверен, с каждым сбором будем прибавлять от игры к игре», — приводит слова Щербенёва пресс-служба Российской федерации баскетбола.