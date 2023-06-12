Александр Щербенёв объяснил, за счёт чего сборная России смогла взять реванш у Беларуси

Разыгрывающий сборной России и «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался по поводу второго товарищеского матча с национальной командой Беларуси, в котором россияне сумели взять реванш — 83:80.

«Сегодняшний матч был совершенно другой по сравнению с предыдущим. Мы посмотрели игру, разобрали ошибки. Кроме того, были внесены некоторые корректировки по составу — тренер постарался дать шанс поиграть каждому. В этом матче мы уже больше понимали соперника, знали, за счёт чего он получил преимущество в прошлый раз.

Соперники крутили мяч, и мы допускали достаточно простые ошибки в защите. При подготовке к этой игре были детально разобраны эти взаимодействия. Конечно, когда тренируешься две недели за полгода в составе сборной, тяжело учитывать все моменты. Тем не менее мы их проанализировали и были готовы к сегодняшнему матчу. Что касается нападения, мы поняли, где слабые места противника, и при атаке давили на это, за счёт этого и выиграли», — приводит слова Щербенёва РФБ.