Леброн Джеймс объяснил, почему не принимал участия в конкурсах по броскам сверху

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Леброн Джеймс объяснил, почему он предпочитал не участвовать в конкурсах по броскам сверху в рамках звёздных уикендов НБА.

«Я не думаю, что это было чем-то, чего я хотел достичь в своей карьере. Это не было моей целью, когда я пришёл в НБА, понимаете? Попасть в команду всех звёзд НБА, стать MVP лиги, получить звание лучшего баскетболиста года по игре в защите, выиграть чемпионат НБА — это были мои цели.

Победа в данк-контесте никогда не была моей целью, так что это не то, к чему я испытывал большую страсть», — приводит слова Леброна Джеймса журналист Брэндон Робинсон в социальных сетях.

10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса: