Джабари Смит: мой первый сезон в НБА не был стабильным, но я становлюсь сильнее

Тяжёлый форвард «Хьюстон Рокетс» Джабари Смит прокомментировал свой первый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Как оцениваю свой первый сезон в НБА? Я бы сказал, что он был очень нестабильным. В целом это был хороший опыт. Я чувствую, что многому научился, и я отправляюсь в свой второй сезон с уверенностью в том, как я закончил первый год. Я готов к следующему сезону. Но я бы сказал, что в целом всё было в порядке, этот сезон соответствовал моим стандартам.

За счёт чего я могу стать лучше во втором сезоне? Становлюсь сильнее. Я лучше выбираю позицию, иду на подбор и обращаюсь с мячом. Но в целом, я думаю, что то, что я становлюсь сильнее, поможет всем аспектам моей игры. Это было моим главным фокусом, и я готов это показать», – приводит слова Смита Hoopshype.

20-летний Смит завершил свой первый сезон в НБА, набирая 12,8 очка и 7,2 подбора в среднем за игру.