Лукич: на следующий сбор вызовем тех же игроков, эти ребята — будущее баскетбола в России
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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич подвёл итоги второго товарищеского матча с командой Беларуси (83:78).
«Сегодня я доволен игрой и самоотдачей ребят. В первой игре — нет. Теперь будем готовиться ко второму сбору в конце июля. Ждём, что нам скажет федерация дружественной страны на предложение сыграть товарищеский матч. Будет вызвана та же группа игроков, что и на этот сбор — может быть, ещё два-три человека добавятся. Но эти ребята — будущее российского баскетбола, с ними и надо работать», — приводит слова Лукича ТАСС.
Напомним, 9 июня команды провели первый товарищеский матч, который, как и второй, состоялся в Москве. Тогда сильнее со счётом 83:80 оказалась команда Беларуси.
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