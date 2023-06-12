Чарания: Батлер не был собой, надеюсь, сегодня «Майами» будет конкурентоспособным

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался о лидере «Майами Хит», звёздном лёгком форварде Джимми Батлере перед пятой игрой финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (1-3 в серии).

«У него не было фирменной игры… Я рискну и скажу, что у Джимми Батлера сегодня есть шанс показать настоящего себя, и я действительно надеюсь, что «Майами» будет конкурентоспособным. Это нужно нам всем», — сказал Чарания в эфире FanDuel TV.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний Батлер принял участие в 21 матче, в среднем набирая 27,2 очка, делая 6,6 подбора и 5,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,6, трёхочковых — 35,6.

После четырёх матчей финальной серии НБА «Денвер» ведёт со счётом 3-1. Пятый матч финальной серии пройдёт в ночь на 13 июня в Денвере и начнётся в 3:30 мск.