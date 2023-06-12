«Хьюстон» может обратить внимание на Ирвинга, если не договорится о возвращении Хардена

Руководство «Хьюстон Рокетс» может попытаться пригласить разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, если не сможет договориться о возвращении одного из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена. Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн.
По информации источника, в «Хьюстоне» по-прежнему считают возвращение 33-летнего Хардена приоритетным вариантом, но в случае срыва сделки готовы обратить внимание на 31-летнего Ирвинга.
Напомним, Харден выйдет на рынок свободных агентов в ближайшее межсезонье. Американский баскетболист выступал в составе «Хьюстона» с 2012 по 2021 год.
Ирвинг также станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона его обменяли из «Бруклин Нетс» в «Даллас». Техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы.
- 12 июня 2023
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