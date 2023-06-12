Елевич: оптимистично настроен в отношении сборной России, но нужен хороший центровой

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал результат товарищеского матча, в котором сборная России переиграла Беларусь со счётом 83:78.

«Мне понравился прошедший матч, играла молодёжь, и это очень важно. В первую очередь смотрел на рисунок игры, и он мне в принципе понравился. В первой встрече с Беларусью у нашей команды были определенные ошибки в защите. И, конечно, в прошлом матче Салаш забил очень много. Сейчас к его действиям было немало внимания, и он уже не так вольготно чувствовал себя, как это было в первой игре.

Не хочется никого отмечать по этому матчу. Все работали, все очень старались. Мне это понравилось. Несмотря ни на что, у нас есть хорошие перспективы на будущее. Я в этом отношении настроен оптимистично. Нужен, правда, хороший центровой. Тот, который давил бы под щитом. Пока у нас такого центрового не вижу. Но время пока есть», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».