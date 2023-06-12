Джей Уильямс назвал топ-5 разыгрывающих НБА

Аналитик ESPN Джей Уильямс назвал разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации на своей позиции. В аккаунте подкаста Уильямса на ESPN в «Твиттере» опубликовано видео, в котором названа пятёрка сильнейших разыгрывающих НБА прямо сейчас.

На первое место Уильямс поставил звезду «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. На второй строчке расположился разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич. На третьем месте — лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард. Далее идут Кайри Ирвинг, представляющий «Даллас Маверикс», и Джамал Маррей из «Денвер Наггетс».

Также Уильямс отметил Шея Гилджес-Александера («Оклахома-Сити Тандер») и Джа Моранта («Мемфис Гриззлиз»).