Эй Смит: Батлер — не звезда уровня Карри, Леброна и Дюранта

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит выразил мнение, что лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер не является суперзвездой Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я не думаю, что Джимми Батлер — суперзвезда, хотя он игрок высокого уровня. Когда мы говорим о действительно звёздных игроках, основательно влияющих на результат, его имя не приходит на ум. Мы говорим о Стефене Карри, Леброне Джеймсе, Кевине Дюранте. Но он не такой, как эти парни. Нет, он не такой», — сказал Смит в своём подкасте.

В нынешнем розыгрыше плей-офф НБА 33-летний Батлер принял участие в 21 матче, набирая 27,2 очка, делая 6,6 подбора и 5,9 передачи в среднем за игру при общем проценте реализации бросков с игры 47,6, трёхочковых — 35,6.