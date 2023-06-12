Сборная Германии назвала расширенный состав для подготовки к чемпионату мира

Тренерский штаб сборной Германии огласил список игроков, вызванных для подготовки к чемпионату мира по баскетболу — 2023, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Список из 18 игроков, вызванных на сбор главным тренером команды Гордоном Хербертом, был представлен на официальном сайте Федерации баскетбола Германии. Отметим, что в заявку включён в том числе бывший форвард московского ЦСКА Йоханнес Фойгтман.

Список игроков:

Исаак Бонга, Оскар Да Силва, Нильс Гиффей, Юстус Холлац, Макси Клебер, Давид Кремер, Леон Кратцер, Маодо Ло, Андреас Обст, Деннис Шрёдер, Кристиан Зенгфельдер, Даниэль Тайс, Йоханнес Тиман, Йоханнес Фойгтман, Франц Вагнер, Мориц Вагнер, Ник Уэйлер-Бэбб, Йонас Вольфарт-Боттерманн.