Джерри Уэст заявил, что Коби Брайант мог перейти в «Мемфис»

Бывший игрок и менеджер клубов НБА Джерри Уэст рассказал о несостоявшемся переходе легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в «Мемфис Гриззлиз».

«Коби стал свободным агентом, его менеджером тогда был Роб Пелинка. Мы встретились в отеле, и Коби сказал, что хочет перейти в «Мемфис Гриззлиз». Я спросил у него, не разыгрывает ли он меня. Он ответил: «нет». Я сказал ему: «Коби, нет. Даже если не говорить об игре, ты хочешь этого, потому что чувствуешь себя в долгу передо мной или ты хочешь в «Мемфис»?

Он часто бывал в моём доме, мы обедали вместе. Я испытывал к нему чувства, подобные отцовским. У нас были замечательные отношения», — сказал Уэст в подкасте Пола Джорджа.

Уэст долгое время занимал пост генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс», затем работал на аналогичной должности в «Мемфис Гриззлиз».