ESPN: Ванвлит отказался от опции игрока и станет свободным агентом

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит станет неограниченно свободным агентом в ближайшее межсезонье, сообщает ESPN US.

По информации источника, 29-летний баскетболист откажется от опции игрока на $ 22,8 млн и станет неограниченно свободным агентом после истечения действующего контракта в июле 2023 года. При этом Ванвлит не исключает вариант, при котором он останется в «Торонто», если новое предложение клуба его устроит. Ожидается, что Ванвлит может привлечь внимание сразу нескольких команд в случае выхода на рынок свободных агентов.

Ванвлит на протяжении всей своей семилетней карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации выступает в составе «Торонто». Вместе с командой он стал чемпионом НБА в 2019 году.