«Денвер» – чемпион НБА сезона-2022/23

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Денвера». «Наггетс» стали чемпионами НБА в текущем сезоне.
Самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе: 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.
Центровой гостей Бэм Адебайо отметился хорошей статистикой, на его счету дабл-дабл: 20 очков, девять 12 и одна передача. Джимми Батлер набрал 21 очко, совершил три подбора и отдал пять передач.
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