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«Денвер» – чемпион НБА сезона-2022/23

«Денвер» – чемпион НБА сезона-2022/23
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Денвера». «Наггетс» стали чемпионами НБА в текущем сезоне.

Самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе: 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.

Центровой гостей Бэм Адебайо отметился хорошей статистикой, на его счету дабл-дабл: 20 очков, девять 12 и одна передача. Джимми Батлер набрал 21 очко, совершил три подбора и отдал пять передач.

НБА - плей-офф. Финал. 5-й матч
13 июня 2023, вторник. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
94 : 89
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 16, Маррей - 14, Колдуэлл-Поуп - 11, Браун - 10, Браун - 7, Гордон - 4, Грин - 4, Брайант, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Майами Хит: Батлер - 21, Адебайо - 20, Лоури - 12, Страс - 12, Мартин - 10, Винсент - 6, Робинсон - 5, Лав - 3, Зеллер, Йович, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
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