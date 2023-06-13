Никола Йокич — шестой игрок, родившийся за пределами США, ставший MVP финальной серии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.

По окончании матча был выбран MVP финальной серии. Им стал звёздный сербский центровой Никола Йокич. Йокич стал шестым игроком, рождённым за пределами США, которому удалось стать MVP финала.

Напомним, серб стал самым результативным игроком финального матча у хозяев. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. «Денвер Нагетс» выиграл финальную серию с общим счётом 4-1 и стал чемпионом НБА впервые в своей истории.