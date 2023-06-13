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Андрей Лопатин объяснил, почему в следующем сезоне МБА будет сложнее выступать в ЕЛ ВТБ

Андрей Лопатин объяснил, почему в следующем сезоне МБА будет сложнее выступать в ЕЛ ВТБ
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Форвард сборной России и ПБК МБА Андрей Лопатин ответил на вопрос, чего не хватило его команде во второй половине сезона.

«К нам уже все были готовы. Уже никто не относился к нам как к неизвестному новичку. Постепенно все начали готовиться как к серьёзному сопернику. Плюс где-то, возможно, сказалась наша усталость. Нюансов было много, но убеждён, что даже одна победа в плей-офф над «Зенитом» — уже хорошо. Мы единственная команда, которая закончила четвертьфинальную серию не с нулём.

Но тренер сразу сказал, что этого мало. Мы закрыли эту страницу и будем работать дальше. Понятно, что в следующем сезоне будет сложнее. Потому что все будут знать, кто мы такие. Но теперь и мы знаем, кто мы», — сказал Лопатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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