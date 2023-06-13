Джимми Батлер: верю, что однажды мы выиграем чемпионат

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался после финальной серии НБА, в которой его команда уступила «Денвер Наггетс» в пяти матчах.
«Мы отлично выступили в этом сезоне. У меня чертовски хорошие товарищи по команде, которые бились вместе со мной до конца. Я до сих пор верю, что однажды мы сделаем это как команда, как организация.
Эти четыре года в Майами были замечательными. Всегда здорово, когда тебя любят и ценят. Не думаю, что что-то изменится. Я благодарен за то, что мы здесь оказались. Не хватило совсем немного, тем не менее я очень рад, что мы дошли досюда», — приводит слова Батлера Clutch Points.
Напомним, сегодня «Денвер» обыграл «Майами» со счётом 94:89 и стал чемпионом НБА. Самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.
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