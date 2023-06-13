Шакил О'Нил обратился к Йокичу после победы «Денвера» в финале НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы Шакил О'Нил разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича с победой в финале НБА.

«Поздравляю, чемпион», — написал Шакил.

В финальной серии «Денвер» обыграл «Майами Хит». Пятая встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА. Отметим, что «Наггетс» впервые в своей истории оформили чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации. Самым результативным игроком решающего матча у победителей стал Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.

Маскот «Денвера» исполняет бросок с середины площадки: