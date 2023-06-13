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«Он превратился в Хардена». Эксперты раскритиковали Батлера за пятую игру финала НБА

Эксперты НБА активно раскритиковали лидера «Майами Хит» Джимми Батлера за неудачное выступление в пятой игре финальной серии с «Денвер Наггетс» (89:94).

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.

Батлер набрал 21 очко, реализовав 5 из 18 бросков с игры.

«Уберите Джимми Батлера», — написал в социальных сетях Скип Бэйлесс.

«Джимми Батлер смотрит церемонию введения его в Зал славы в детской кроватке», — высказался Джозайя Джонсон.

«Мы собираемся поговорить о том, что Джимми Батлер набрал всего 8 очков при 2-10 бросках за 3 четверти игры на выбывание в финале НБА...» — написал Эммануэль Ачо.

«Просто кошмарная игра для Джимми Батлера», — посетовал Крис Мэнникс.

«Джимми Батлер превращается в Джимми Хардена прямо на наших глазах», — отметил Кендрик Перкинс.