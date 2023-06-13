Йокич получил все 11 голосов от СМИ в борьбе за звание MVP

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил все 11 голосов от СМИ за звание MVP финала.
Результаты голосования:
Сэм Амик, The Athletic, — Никола Йокич;
Малика Эндрюс, ESPN, — Никола Йокич;
Дорис Берк, радио ESPN, — Никола Йокич;
Мигель Кандейас, A Bloa (Португалия), — Никола Йокич;
Винсент Гудвилл, Yahoo Sports, — Никола Йокич;
Марк Джексон, ESPN/ABC, — Никола Йокич;
Шон Пауэлл, NBA.com, — Никола Йокич;
Тим Рейнольдс, The Associated Press, — Никола Йокич;
Майк Сингер, Denver Post, — Никола Йокич;
Айра Виндерман, Sun Sentinal, — Никола Йокич;
Джефф Зиллгитт, USA Today, — Никола Йокич.
Напомним, сегодня в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.
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