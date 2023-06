Йокич получил все 11 голосов от СМИ в борьбе за звание MVP

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил все 11 голосов от СМИ за звание MVP финала.

Результаты голосования:

Сэм Амик, The Athletic, — Никола Йокич;

Малика Эндрюс, ESPN, — Никола Йокич;

Дорис Берк, радио ESPN, — Никола Йокич;

Мигель Кандейас, A Bloa (Португалия), — Никола Йокич;

Винсент Гудвилл, Yahoo Sports, — Никола Йокич;

Марк Джексон, ESPN/ABC, — Никола Йокич;

Шон Пауэлл, NBA.com, — Никола Йокич;

Тим Рейнольдс, The Associated Press, — Никола Йокич;

Майк Сингер, Denver Post, — Никола Йокич;

Айра Виндерман, Sun Sentinal, — Никола Йокич;

Джефф Зиллгитт, USA Today, — Никола Йокич.

Напомним, сегодня в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.