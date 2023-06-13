Бэйлесс: «Лейкерс» бы обыграли «Хит» в финале

Известный аналитик шоу UNDISPUTED на FOX Sports Скип Бэйлесс высказал мнение о том, как закончился бы финал НБА в этом году, если бы вместо «Денвер Наггетс» туда попал «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Очевидно, что «Лейкерс» обыграли бы «Хит», — написал Бэйлесс.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.
Напомним, самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.
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