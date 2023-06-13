Юдонис Хаслем: я горжусь этой командой

Форвард-ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем высказался по поводу сезона-2022/2023.
«Я горжусь ребятами. Я горжусь этой командой. Я просто благодарю моих ребят за то, что они подарили мне это удивительное воспоминание. Это удивительное воспоминание, которое я заберу с собой.
Я сказал всем, что у меня нет никаких жалоб, я ни о чем не жалею. Они подарили мне последний сезон, который я никогда, никогда не забуду, и это всё, о чём можно просить», – приводит слова Хаслема ESPN.
Напомним, сегодня, 13 июня, «Денвер Наггетс» обыграл «Майами» (94:89) в пятой игре финала НБА и стал чемпионом.
Юдонис Хаслем с 2003 года выступает за «Майами», для него это уже 20-й сезон в НБА, и он планирует завершить профессиональную карьеру по его окончании. Хаслем уже трижды становился чемпионом лиги — в 2006, 2012 и 2013 годах.
- 13 июня 2023
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