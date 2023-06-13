Адебайо высказался по поводу своей команды после поражения в финале НБА

Центровой, один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался по поводу своей команды.

«Каждый игрок нашей команды переписал историю по окончании этого сезона. Первая вещь, которая нас охарактеризовывает, — это воля.

Заглядывая вперёд, я могу сказать, что это одна из моих любимых команд, частью которой я когда-либо был, потому что мы пробивали себе дорогу через взлёты и падения. Мы прошли через то, что нам, по мнению людей, было не по силам», — приводит слова Адебайо ESPN.

Напомним, сегодня «Денвер» обыграл «Майами» со счётом 94:89 и стал чемпионом НБА. Самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.