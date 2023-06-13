Джордж Карл назвал лучшего скорера, которого он когда-либо тренировал

Прославленный тренер Джордж Карл рассказал, что Кармело Энтони был лучшим скорером из всех его подопечных за всю карьеру.

«Мело был лучшим скорером, которого я когда-либо тренировал… У меня никогда не было такого атакующего игрока», — приводит слова Карла The Cold Wire.

Кармело сейчас 38 лет. За время карьеры в НБА он играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010–2017).