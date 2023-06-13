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«65-я в НБА». Фанаты высмеяли Рапино, назвавшую Бёрд величайшей спортсменкой в истории

Пользователи социальных сетей резко отреагировали на слова футболистки сборной США Меган Рапино о том, что баскетболистка Сью Бёрд имела лучшую спортивную карьеру в истории.

«Чемпионат» составил подборку комментариев по этой теме.

«Что? Напомню, что Леброн и Джордан всё ещё существуют».

«Ларри Бёрд — лучшая птица».

«Кто такие Меган Рапино и Сью Бёрд?»

«Спортивные игроки пивной лиги».

«У нее была отличная карьера, но давайте не будем перебарщивать».

«Кто это? Теннисистка?»

«Во всех видах спорта… Просто прекрати. Я знаю, что это ваш месяц, но ей не сойдёт с рук эта ерунда».

«Оба была 65-й в НБА».

«Билл Расселл вошёл в чат».

«Никогда не слышал о ней».

«Том Брэди, Леброн, Месси, Джордан… Я могу продолжать этот список несколько дней».

«Буквально ни один человек в мире с этим не согласится».