«65-я в НБА». Фанаты высмеяли Рапино, назвавшую Бёрд величайшей спортсменкой в истории

Пользователи социальных сетей резко отреагировали на слова футболистки сборной США Меган Рапино о том, что баскетболистка Сью Бёрд имела лучшую спортивную карьеру в истории.
«Чемпионат» составил подборку комментариев по этой теме.
«Что? Напомню, что Леброн и Джордан всё ещё существуют».
«Ларри Бёрд — лучшая птица».
«Кто такие Меган Рапино и Сью Бёрд?»
«Спортивные игроки пивной лиги».
«У нее была отличная карьера, но давайте не будем перебарщивать».
«Кто это? Теннисистка?»
«Во всех видах спорта… Просто прекрати. Я знаю, что это ваш месяц, но ей не сойдёт с рук эта ерунда».
«Оба была 65-й в НБА».
«Билл Расселл вошёл в чат».
«Никогда не слышал о ней».
«Том Брэди, Леброн, Месси, Джордан… Я могу продолжать этот список несколько дней».
«Буквально ни один человек в мире с этим не согласится».
- 13 июня 2023
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