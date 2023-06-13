Перкинс: Джимми Батлер превращается в Джимми Хардена прямо на глазах

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Кендрик Перкинс разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись в адрес лидера «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Джимми Батлер превращается в Джимми Хардена прямо на глазах», — написал Перкинс.

Напомним, в финальной серии сезона-2022/2023 «Майами» встречался с «Денвер Наггетс». Пятая встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА. Самым результативным игроком решающего матча у победителей стал Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Батлер в этой встрече набрал 21 очко, совершил три подбора и отдал пять результативных передач.

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