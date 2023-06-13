Марк Стейн объяснил, почему Ирвинг останется в «Далласе»

Инсайдер Марк Стейн объяснил, почему разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг останется в команде.
«Я думаю, исходя из всего, что я слышал, Кайри хочет остаться в Далласе. И один из мотивов, который мне подсказали, заключается в том, что ему надоели слухи о том, что он пытается пробить себе дорогу в «Лейкерс». Так почему бы не попытаться убедить Леброна перейти в «Маверикс», хотя, повторюсь, это просто невозможно. Но сейчас время переговоров. И он хочет показать себя ценным для «Маверикс» как на площадке, так и вне её», — сказал Стейн на UNCUT podcast.
В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
Напомним, Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона его обменяли из «Бруклин Нетс» в «Даллас». При этом техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы. Несмотря на приход звёздного баскетболиста, «Даллас» не смог попасть даже в зону плей-ин по итогам сезона НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.
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