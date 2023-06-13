Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Команда Вембаньямы уступила во втором матче финальной серии французской лиги

Команда Вембаньямы уступила во втором матче финальной серии французской лиги
Комментарии

В понедельник, 12 июня, во втором матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А «Монако» обыграл «Метрополитан», за который выступает Виктор Вембаньяма.

На счету 19-летнего игрока за 30 минут игры 17 очков (7 из 13 с игры). Он также сделал семь подборов, четыре передачи, три блока и два перехвата.

В составе «Метрополитана» Вембаньяама уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд.

По результатам драфт-лотереи НБА первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Виктору в его становлении в лиге.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023