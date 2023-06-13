Команда Вембаньямы уступила во втором матче финальной серии французской лиги
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В понедельник, 12 июня, во втором матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А «Монако» обыграл «Метрополитан», за который выступает Виктор Вембаньяма.
На счету 19-летнего игрока за 30 минут игры 17 очков (7 из 13 с игры). Он также сделал семь подборов, четыре передачи, три блока и два перехвата.
В составе «Метрополитана» Вембаньяама уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд.
По результатам драфт-лотереи НБА первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Виктору в его становлении в лиге.
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