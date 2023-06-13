Йокич: титул — не самое главное в жизни, есть куча других вещей, которые мне нравятся

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о значении победы в чемпионате НБА.
«Жду ли я чемпионский парад? А когда он? В четверг? Нет. Мне нужно домой.
Я имею в виду, что мы успешно выполнили свою работу и выиграли чемпионат. Это потрясающее чувство. Но, как я уже говорил ранее, это не главное на свете. Я думаю: «Ладно, я выиграл его, точнее, не я, мы его выиграли». Но я думаю, что это всё ещё не самая важная вещь в мире. Есть куча других вещей, которые мне нравятся, которыми я люблю заниматься. Наверное, это нормальное явление. Никому не нравится его работа, а может, и нравится, но они лгут.
Но это приятное чувство, когда знаешь, что ты сделал что-то, во что никто не верил, и это только наша заслуга. Руководство «Денвер Наггетс» верило в нас, каждый игрок верил друг в друга, и я думаю, что это самое главное», — приводит слова Йокича ASAP Sports.
«Денвер» обыграл «Майами Хит» в пятом матче финальной серии НБА со счётом 94:89 и стал чемпионом НБА, выиграв серию — 4-1.
- 13 июня 2023
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