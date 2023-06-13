Маррей: это то, ради чего я работал всю жизнь, каждый хочет быть в этом моменте

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей прокомментировал свои слёзы после победы в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (94:89) и завоевания чемпионского титула.

«Это чувство действительно трудно выразить словами даже сейчас. Да, я не смог сдержать слёзы. Это был просто нереальный момент. Это было потрясающе. Я вспоминаю весь путь от прихода в команду до празднования с ребятами. Я наслаждаюсь моментом, когда оглядываюсь на свою реабилитацию, смотрю на себя в детстве в роли зрителя, смотрящего из толпы или находящегося по другую сторону экрана, а теперь я смотрю на них.

Это то, ради чего я работал всю свою жизнь. Каждый настоящий баскетболист хочет быть на этой сцене, участвовать в игре и быть в этом моменте. Посмотрите на весь мой цикл: я прошёл реабилитацию, не имея возможности даже просто ходить в течение нескольких месяцев. Это было так давно. В моей голове крутится много разных мыслей. Много слёз. Много крови, пота и слёз, причем настоящих.

Как я уже сказал, просто взгляните на полную картину. Я рад, что команда поверила в меня, моя семья полностью доверяла мне, это всё, о чём я мог когда-либо просить, и теперь находиться здесь — потрясающе», — приводит слова Маррея ASAP Sports.

«Денвер» обыграл «Майами Хит» в пятом матче финальной серии НБА со счётом 94:89 и стал чемпионом НБА, выиграв серию — 4-1.