Майк Мэлоун: Никола Йокич — не только чемпион и MVP, он просто замечательный человек

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался о звёздном сербском центровом команды Николе Йокиче, который был признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.

«Каково быть тренером Николы Йокича? Это было потрясающе, потому что вы можете посмотреть на него с двух точек зрения. Вы можете посмотреть на это с точки зрения баскетбола: у вас в команде игрок, в активе которого два титула MVP регулярного чемпионата, звание MVP финала, чемпионский титул и всё, что он делал на площадке. Но затем, что более важно для меня, вы можете посмотреть за пределы площадки на наши отношения, на любовь, которую я испытываю к Николе, его матери и отцу, его братьям, жене и дочери. Они замечательная семья, с которой я очень сблизился. И я говорил это много раз раньше, но Никола даже сегодня ведёт себя так, как будто это была просто ещё одна игра.

Несмотря на весь успех, он никогда не менялся и никогда не изменится. Это просто не в его характере.

Я люблю Николу. Уже восемь лет. Люблю Джамала семь лет. Нам через многое пришлось пройти. Главное для всех нас — это придерживаться курса, бросать вызов самим себе, чтобы мы становились лучше как команда и индивидуально. Да, здорово быть частью истории такого великого игрока, который является ещё и лучшим человеком, и я говорю это искренне. Это не слова тренера. Никола просто замечательный человек», — приводит слова Мэлоуна ASAP Sports.

«Денвер» обыграл «Майами Хит» в пятом матче финальной серии НБА со счётом 94:89 и стал чемпионом НБА, выиграв серию — 4-1. Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.