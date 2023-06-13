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Кириленко: Йокич заслужил титул, он играет в классический баскетбол и делает других лучше

Кириленко: Йокич заслужил титул, он играет в классический баскетбол и делает других лучше
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о звёздном сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче, который был признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (4-1 в серии).

«С Йокичем нельзя сказать, что мы знакомы хорошо, но, если увидимся — перекинемся парой слов. Пару раз виделись с ним, знакомы шапочно, но я за него болею, считаю, что особенно в нынешнее время, когда все привыкли, что игроки НБА часто возятся с мячом, Никола играет в классический баскетбол. Мне ужасно это нравится. Нравится, когда игроки могут делать других в команде вокруг себя лучше. Причём в таком стиле он много лет играет, безусловно, заслужил титул», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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