Женская сборная России с двукратным преимуществом обыграла Беларусь в товарищеском матче

Женская сборная России по баскетболу крупно обыграла соперниц из Беларуси (104:50) в матче международного товарищеского турнира, который в эти дни проходит в Москве.

Самой результативной в составе российской команды стала Анастасия Зоткина, на счету которой 16 очков и семь подборов. Также в составе сборной России отличились Жосселина Майга (13 очков), Анастасия Косу (12 очков) и Ксения Левченко (11 очков + 5 передач)

Кроме сборных России и Беларуси, в турнире также принимает участие юниорская сборная России, составленная из баскетболисток не старше 20 лет. В первом матче турнира сборная России обыграла юниорок со счётом 94:46.

В пятницу, 16 июня, сборные России и Беларуси проведут повторный матч.