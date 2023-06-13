Адвокат назвал причины, по которым обвиняемые в избиении Шведа могли оказаться на свободе

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объяснил, почему арестованные по обвинению в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа братья Князь и Рамзин Амирслановы могли оказаться на свободе.
Ранее сообщалось, что Амирслановы, которые были арестованы на два месяца и должны находиться в изоляторе временного содержания до 2 июля, были замечены на улицах Москвы, а Рамзин успел покинуть Россию, улетев в Азербайджан.
«Здесь ситуация простая, объясню почему. 2 мая Швед был избит, и в отношении нападавших судом было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Как правило, данное постановление выносится на месяц или два. Первое, в данном случае возможно, что суд вынес решение о содержании под стражей в отношении двух подозреваемых на месяц, и поэтому они вышли.
Второй вариант — следствие могло обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в связи с определёнными обстоятельствами — признание вины и так далее, любое обстоятельство.
Как правило, если следователь обращается с подобным ходатайством, то примерно в 90% случаев судом они удовлетворяются — как о заключении под стражу, так и об изменении меры пресечения.
Отъезд в Азербайджан? У нас с Азербайджаном подписано соглашение о сотрудничестве, поэтому Азербайджан может выдать преступников. Но хочу отметить, что им нет смысла скрываться, на мой взгляд. По данному преступлению 99% будет условное наказание, если у подозреваемых до этого не было непогашенной судимости или также условного наказания.
Но даже если было условное, то ещё одно условное может быть, просто срок увеличится. Нет оснований у них скрываться по такому незначительному преступлению», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».
- 13 июня 2023
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