Маррей сообщил, что был зол на Йокича за излишний альтруизм в пятой игре финала

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал о том, как его партнёр по команде звёздный сербский центровой Никола Йокич порой слишком часто отдаёт передачу вместо того, чтобы исполнить бросок.

«Я был зол на него во время пятой игры, потому что он слишком много раздавал передачи. Я ему отдаю пас в отличную позицию, чтобы исполнить флоутер, но он вместо этого отдаёт мяч другому игроку. В итоге владение как-то раз закончилось потерей. И я был взбешён, мол, ну пожалуйста, исполни бросок.

Но это неотделимая его часть. Это его стиль игры. Это то, что делает нас лучше, ибо когда он открыт, оппонентам нужно держать не только его, но и остальных.

Йокич — заслуженный MVP финала. Его альтруизм помог нам выиграть это чемпионство», — приводит слова Маррея Eurohoops.