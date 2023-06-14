Крис Мэнникс: не думаю, что игру Йокича в нынешнем плей-офф можно назвать исторической

Автор Sports Illustrated, эксперт Крис Мэнникс порассуждал насчёт того, можно ли считать перформанс звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в нынешнем плей-офф одним из лучшим в истории.
«Не думаю, что игру Йокича в нынешнем плей-офф можно назвать исторической. У него не было ни одной великой команды на его пути, которая бы считалась равной «Денверу».
Во-первых, «Финикс». Мы знаем про талант этой команды, но мы также знаем про все их недостатки. Во-вторых, «Лейкерс». «Денвер» обыграл их со счётом 4-0 в серии и я думаю, это хорошее достижение. Но мы также все видели, насколько ограничена была команда из Лос-Анджелеса. В третьих, «Майами». Никакого неуважения, но это команда, занявшая восьмое место на Востоке по итогам регулярного сезона.
Я думаю, достижение Йокича было бы более великим, если бы он прошёл «Милуоки», «Бостон» или «Филадельфию». Ему потребуется это сделать, чтобы перейти в самый высший класс игроков в истории лиги», — заявил Мэнникс порталу The Volume.
- 14 июня 2023
-
08:18
-
07:35
-
05:48
- 13 июня 2023
-
23:37
-
23:18
-
22:04
-
21:31
-
21:20
-
21:05
-
20:21
-
19:56
-
19:41
-
19:15
-
18:50
-
18:42
-
18:11
-
17:52
-
17:28
-
16:33
-
16:16
-
15:37
-
15:21
-
14:29
-
14:19
-
14:07
-
13:25
-
13:15
-
12:39
-
12:09
-
11:53
-
11:47
-
11:36
-
11:22
-
11:03
-
10:54