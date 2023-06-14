Крис Мэнникс: не думаю, что игру Йокича в нынешнем плей-офф можно назвать исторической

Автор Sports Illustrated, эксперт Крис Мэнникс порассуждал насчёт того, можно ли считать перформанс звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в нынешнем плей-офф одним из лучшим в истории.

«Не думаю, что игру Йокича в нынешнем плей-офф можно назвать исторической. У него не было ни одной великой команды на его пути, которая бы считалась равной «Денверу».

Во-первых, «Финикс». Мы знаем про талант этой команды, но мы также знаем про все их недостатки. Во-вторых, «Лейкерс». «Денвер» обыграл их со счётом 4-0 в серии и я думаю, это хорошее достижение. Но мы также все видели, насколько ограничена была команда из Лос-Анджелеса. В третьих, «Майами». Никакого неуважения, но это команда, занявшая восьмое место на Востоке по итогам регулярного сезона.

Я думаю, достижение Йокича было бы более великим, если бы он прошёл «Милуоки», «Бостон» или «Филадельфию». Ему потребуется это сделать, чтобы перейти в самый высший класс игроков в истории лиги», — заявил Мэнникс порталу The Volume.