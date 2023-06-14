Сэм Митчелл: у Йокича был ответ на каждый тест, который Споэльстра задавал ему

Экс-тренер НБА, а ныне аналитик Сэм Митчелл поделился своим мнением насчёт перформанса звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в финальной серии.

«Что больше всего меня впечатляет в нём, так это то, что он может всё: он может вывести тебя из «краски», представляя угрозу с дальней дистанции, он может, наоборот, ввести тебя в «краску», против зонной защиты он пользуется невероятными плеймейкерскими умениями. А ещё, помимо прочего, он просто может набирать очки. У Йокича был ответ на каждый тест, который Споэльстра и весь тренерский штаб «Майами» задавали ему. Причём каждый тест он прошёл идеально. Он является лучшим игроком НБА с большим запасом», — заявил Митчелл на NBA TV.