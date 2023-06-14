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У жены Монти Уильямса был диагностирован рак груди во время плей-офф НБА

У жены Монти Уильямса был диагностирован рак груди во время плей-офф НБА
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Новый главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс рассказал о том, что у его жены был диагностирован рак во время плей-офф.

«Сегодня я разговаривал с женой о том, стоит ли нам говорить об этом публично, но это было огромной частью моего решения. Моя жена узнала, что у неё рак груди, во время плей-офф. Я говорю об этом не для того, чтобы рассказать о семье, а для того, чтобы подчеркнуть, что женщинам необходимо проходить раннее обследование. Мы прошли обследование и обнаружили это на ранней стадии. Это могло спасти жизнь моей жене и, возможно, спасёт жизнь другим», — приводит слова Уильямса Freep.

Уильямс был уволен из «Финикс Санз» после проигрыша в серии с «Денвер Наггетс» в рамках первого раунда Западной конференции. Монти выводил «Финикс» в финал НБА в 2021 году.

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