Скут Хендерсон продемонстрировал свои навыки перед драфтом
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Разыгрывающий команды Лиги развития «Игнайт» Скут Хендерсон, являющийся основным соперником француза Виктора Вембаньямы за звание первого номера драфта НБА — 2023, продемонстрировал свои навыки в преддверии драфта.
Скут Хендерсон демонстрирует свои навыки перед драфтом:
Напомним, в Чикаго прошла жеребьёвка драфта НБА — 2023, по итогам которой право первого выбора получил «Сан-Антонио Спёрс». Под вторым номером будет выбирать «Шарлотт Хорнетс». Под третьим — «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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