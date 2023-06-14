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Скут Хендерсон продемонстрировал свои навыки перед драфтом

Скут Хендерсон продемонстрировал свои навыки перед драфтом
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Разыгрывающий команды Лиги развития «Игнайт» Скут Хендерсон, являющийся основным соперником француза Виктора Вембаньямы за звание первого номера драфта НБА — 2023, продемонстрировал свои навыки в преддверии драфта.

Скут Хендерсон демонстрирует свои навыки перед драфтом:

Напомним, в Чикаго прошла жеребьёвка драфта НБА — 2023, по итогам которой право первого выбора получил «Сан-Антонио Спёрс». Под вторым номером будет выбирать «Шарлотт Хорнетс». Под третьим — «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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