«С утра сдала экзамен, а вечером расслабилась». Зоткина — о победе в матче с Беларусью

Центровая сборной России Анастасия Зоткина высказалась по поводу победы команды в матче с Беларусью (104:50) на международном товарищеском турнире, который в эти дни проходит в Москве,
«На самом деле мы не думали о конечном результате как таковом. Скорее, стояла задача поймать командную химию, почувствовать друг друга, сыграть свои командные взаимодействия, отработать важные моменты. В таком случае счёт воспринимается просто как приятный бонус, и мы, конечно, этому рады. Процент реализации был хороший. Кроме того, мы физически превосходили соперниц и забили свои броски.
Сегодня, видимо, удача была на моей стороне. С утра сдала государственный экзамен на отлично, а вечером… Да просто расслабилась, получала удовольствие, наслаждалась баскетболом и поймала кураж», — приводит слова Зоткиной РФБ.
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