Инсайдер: не ждите, что в следующем сезоне у «Майами» будет такой же состав
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Специалист по платёжным ведомостям команд НБА Эрик Пинкус рассказал о том, что «Майами Хит» внесёт изменения в состав перед сезоном-2023/2024.
«Не ждите, что в следующем сезоне у «Майами» будет такой же состав», — написал Пинкус в социальных сетях.
Напомним, вчера, 13 июня, «Денвер Наггетс» обыграл «Майами» в пятой игре серии со счётом 94:89 и стал чемпионом НБА. Самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.
«Денвер Наггетс» — чемпион:
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