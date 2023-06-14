«Ты помог нам выиграть чемпионат». Майк Мэлоун обратился к Портеру-младшему

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун обратился к лёгкому форварду команды Майклу Портеру-младшему.

«Ты помог нам выиграть чемпионат… Не надо говорить: «О, я много мазал». Мы выиграли чемпионат, и ты был огромной частью этого, и мы выиграем ещё один», — приводит слова Мэлоуна Clutch Points.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 24-летний Портер принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, делая 8,1 подбора и 1,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,3, трёхочковых — 35,1.

Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 40,8 млн). Последний год — частично гарантированный. В этом сезоне игрок заработает $ 30,91 млн. В 2027 году Портер станет неограниченно свободным агентом.

Напомним, «Денвер» впервые в своей истории оформил чемпионство в НБА. Этот клуб был основан в 1967 году и изначально назывался «Денвер Рокетс». «Рокетс» выступали в АБА и были там одной из самых успешных команд. После смены названия в 1976 году команда присоединилась к НБА.