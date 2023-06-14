Дуэйн Уэйд рассказал о ментальной силе Леброна Джеймса

Член Зала славы совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Посмотрите на него. Одна его нога — как две мои, вместе взятые. Он не выглядит как обычный человек. Бог дал ему это благословение. У него есть отличный стержень, чтобы продолжать оставаться сильным… Леброн смог мысленно сказать себе: «Ты не устал, ты не травмирован».
Он смог сделать это. У меня была возможность пристально наблюдать за ним в течение четырёх лет. Если бы он был травмирован, вы бы даже не смогли говорить с ним как с травмированным… Потому что его разум силён. Это один из его самых сильных инструментов. У него сильный ментальный настрой, который позволяет ему не сдаваться. Пока его разум остаётся сильным, а тело — крепким, он может набирать в среднем 20+ в течение следующих нескольких лет», — приводит слова Уэйда Fadeaway World.
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