Дуэйн Уэйд рассказал о ментальной силе Леброна Джеймса

Член Зала славы совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Посмотрите на него. Одна его нога — как две мои, вместе взятые. Он не выглядит как обычный человек. Бог дал ему это благословение. У него есть отличный стержень, чтобы продолжать оставаться сильным… Леброн смог мысленно сказать себе: «Ты не устал, ты не травмирован».

Он смог сделать это. У меня была возможность пристально наблюдать за ним в течение четырёх лет. Если бы он был травмирован, вы бы даже не смогли говорить с ним как с травмированным… Потому что его разум силён. Это один из его самых сильных инструментов. У него сильный ментальный настрой, который позволяет ему не сдаваться. Пока его разум остаётся сильным, а тело — крепким, он может набирать в среднем 20+ в течение следующих нескольких лет», — приводит слова Уэйда Fadeaway World.