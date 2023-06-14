«Спасибо, OG». В «Майами» попрощались с Юдонисом Хаслемом
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«Майами Хит» опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором попрощался с ветераном команды Юдонисом Хаслемом.
«Спасибо, OG», — говорится в заявлении.
Напомним, вчера, 13 июня, «Денвер Наггетс» обыграл «Майами» (94:89) в пятой игре финала НБА и стал чемпионом. Самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.
Юдонис Хаслем с 2003 года выступает за «Майами», для него это был уже 20-й сезон в НБА. Хаслем уже трижды становился чемпионом лиги — в 2006, 2012 и 2013 годах.
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