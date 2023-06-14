Джерри Уэст: никогда в жизни не видел такого игрока, как Яннис Адетокунбо

Бывший игрок и менеджер клубов НБА Джерри Уэст высказался по поводу лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.
«Я никогда в жизни не видел такого игрока, как Яннис. Ты смотришь на него и говоришь: «Боже мой, если бы этот парень мог бросать немного стабильнее...» В нём есть что-то уникальное», — приводит слова Уэста Clutch Points.
«Милуоки» Янниса сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4. По итогам регулярного сезона «Бакс» заняли первую строчку в Восточной конференции, «Хит» же были лишь восьмыми.
Яннис Адетокунбо в нынешнем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
В плей-офф форвард сыграл в трёх играх, набирая в среднем 23,3 очка, делая 11 подборов и 5,3 передачи.
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