Док Риверс рассказал о сложностях работы с Джеймсом Харденом

Бывший главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс рассказал о сложностях работы с разыгрывающим Джеймсом Харденом.
«Это было непросто. Джеймс хорошо играл в индивидуальном плане, но ему нужно было действовать иначе, чтобы команда побеждала. Это отличается от его манеры, потому что приходится много отдавать мяч и перемещаться», — приводит слова Риверса NBA Central.
Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» в феврале 2022 года из «Бруклин Нетс». Сейчас 33-летний баскетболист рассматривает два варианта: остаться в «Филадельфии» или вернуться в «Хьюстон Рокетс».
В нынешнем розыгрыше плей-офф Джеймс принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.
«Филадельфия» уступила в полуфинале плей-офф НБА в Восточной конференции «Бостон Селтикс» в семи встречах — 3-4.
- 14 июня 2023
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
12:47
-
12:42
-
12:35
-
11:53
-
11:44
-
11:35
-
10:33
-
10:27
-
10:16
-
09:52
-
09:47
-
09:42
-
08:40
-
08:18
-
07:35
-
05:48
- 13 июня 2023
-
23:37
-
23:18
-
22:04
-
21:31
-
21:20
-
21:05
-
20:21
-
19:56
-
19:41
-
19:15
-
18:50
-
18:42
-
18:11
-
17:52
-
17:28
-
16:33