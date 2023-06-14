Док Риверс рассказал о сложностях работы с Джеймсом Харденом

Бывший главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс рассказал о сложностях работы с разыгрывающим Джеймсом Харденом.

«Это было непросто. Джеймс хорошо играл в индивидуальном плане, но ему нужно было действовать иначе, чтобы команда побеждала. Это отличается от его манеры, потому что приходится много отдавать мяч и перемещаться», — приводит слова Риверса NBA Central.

Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» в феврале 2022 года из «Бруклин Нетс». Сейчас 33-летний баскетболист рассматривает два варианта: остаться в «Филадельфии» или вернуться в «Хьюстон Рокетс».

В нынешнем розыгрыше плей-офф Джеймс принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.

«Филадельфия» уступила в полуфинале плей-офф НБА в Восточной конференции «Бостон Селтикс» в семи встречах — 3-4.