Кайри Ирвинг мог перейти зимой в «Майами Хит»

Стало известно, что разыгрывающий Кайри Ирвинг мог этой зимой оказаться в «Майами Хит». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
«Хит» сделали предложение зимой «Нетс» по Кайри Ирвингу в дедлайн… Они пытались заполучить его, при этом сохранив Джимми Батлера и Бэма Адебайо», — заявил Шэмс Чарания.
В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
Напомним, Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона его обменяли из «Бруклин Нетс» в «Даллас». При этом техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы. Несмотря на приход звёздного баскетболиста, «Даллас» не смог попасть даже в зону плей-ин по итогам сезона НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.
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