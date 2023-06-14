Кайри Ирвинг мог перейти зимой в «Майами Хит»

Стало известно, что разыгрывающий Кайри Ирвинг мог этой зимой оказаться в «Майами Хит». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

«Хит» сделали предложение зимой «Нетс» по Кайри Ирвингу в дедлайн… Они пытались заполучить его, при этом сохранив Джимми Батлера и Бэма Адебайо», — заявил Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Напомним, Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона его обменяли из «Бруклин Нетс» в «Даллас». При этом техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы. Несмотря на приход звёздного баскетболиста, «Даллас» не смог попасть даже в зону плей-ин по итогам сезона НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.