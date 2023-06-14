Георгий Жбанов перешёл в «Зенит»
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Баскетбольный клуб «Зенит» подписал двухлетний контракт с российским защитником Георгием Жбановым.
«Георгий своей игрой в прошедшем сезоне, думаю, заслужил титул лучшего обороняющегося игрока лиги. Если бы он был в «Зените», то состав финальной пары точно был бы другой», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.
Последние три сезона Жбанов провел в УНИКСе. В 2021 году он взял серебряные медали Единой лиги ВТБ, на следующий год — бронзовые, а в завершившемся сезоне вместе с казанцами завоевал золото.
В завершившемся сезоне защитник выходил на паркет в 41 матче, в среднем он набирал 5,1 очка, делал 2,9 подбора и 1,1 передачи.
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