Георгий Жбанов перешёл в «Зенит»

Баскетбольный клуб «Зенит» подписал двухлетний контракт с российским защитником Георгием Жбановым.

«Георгий своей игрой в прошедшем сезоне, думаю, заслужил титул лучшего обороняющегося игрока лиги. Если бы он был в «Зените», то состав финальной пары точно был бы другой», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

Последние три сезона Жбанов провел в УНИКСе. В 2021 году он взял серебряные медали Единой лиги ВТБ, на следующий год — бронзовые, а в завершившемся сезоне вместе с казанцами завоевал золото.

В завершившемся сезоне защитник выходил на паркет в 41 матче, в среднем он набирал 5,1 очка, делал 2,9 подбора и 1,1 передачи.