Инсайдер: «Хьюстон» попытается подписать Ривза, если не сможет вернуть Хардена

Инсайдер НБА Майкл Скотто заявил, что защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз может продолжить карьеру в «Хьюстон Рокетс».

«По моей информации, если «Хьюстон» не сможет вернуть Хардена, руководители «Рокетс» проявят интерес к ограниченно свободному агенту «Лос-Анджелес Лейкерс» Остину Ривзу», — сказал Скотто в эфире подкаста HoopsHype.

Приоритетом самого 24-летнего спортсмена является подписание нового соглашения с калифорнийской командой, но, если по какой-то причине сторонам не удастся договориться, Ривз готов будет выслушать предложения заинтересованных клубов.

Остин Ривз выступает в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2021 года. В ближайшее межсезонье американский баскетболист станет ограниченно свободным агентом.