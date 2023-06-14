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Инсайдер: «Хьюстон» попытается подписать Ривза, если не сможет вернуть Хардена

Инсайдер: «Хьюстон» попытается подписать Ривза, если не сможет вернуть Хардена
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Инсайдер НБА Майкл Скотто заявил, что защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз может продолжить карьеру в «Хьюстон Рокетс».

«По моей информации, если «Хьюстон» не сможет вернуть Хардена, руководители «Рокетс» проявят интерес к ограниченно свободному агенту «Лос-Анджелес Лейкерс» Остину Ривзу», — сказал Скотто в эфире подкаста HoopsHype.

Приоритетом самого 24-летнего спортсмена является подписание нового соглашения с калифорнийской командой, но, если по какой-то причине сторонам не удастся договориться, Ривз готов будет выслушать предложения заинтересованных клубов.

Остин Ривз выступает в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2021 года. В ближайшее межсезонье американский баскетболист станет ограниченно свободным агентом.

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